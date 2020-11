Crotone, Stroppa ritrova Benali: partirà dall'inizio contro la Lazio

Buone notizie per Giovanni Stroppa che nella lista dei convocati inserisce anche Riviere e Benali. Il primo dovrebbe partire dalla panchina nella sfida di oggi contro la Lazio, mentre Benali potrebbe trovare la maglia da titolare, anche perché rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere calabrese. Assente Luperto per squalifica, al suo posto giocherà uno tra Cuomo e Golemic, con quest'ultimo al momento in vantaggio. Buone notizie anche per Molina (out dai convocati), risultato negativo al Covid e che nei prossimi giorni tornerà a disposizione.

PROBABILE FORMAZIONE

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.