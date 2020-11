Crotone-Lazio, i convocati di Stroppa: out due titolari

A meno di 24 ore dal match tra Crotone e Lazio, il tecnico dei pitagorici Giovanni Stroppa ha diramato la lista dei convocati. L'allenatore dei rossoblù dovrà fare a meno di Molina, (out per positività al Covid), e allo squalificato Luperto. Convocati Benali e Riviere, in dubbio fino a poche ore fa per la sfida. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi.

Difensori: Cuomo, Djidji, Golemic, Magallan, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone, Reca.

Centrocampisti: Cigarini, Benali, Crociata, Rojas, Zanellato, Vulic, Petriccione, Eduardo.

Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias, Dragus, Riviere.

