DIRETTA - Atalanta - Lazio 2-2, termina il primo tempo al Gewiss Stadium

Coppa Italia 2020-2021

quarti di finale

Atalanta - Lazio

Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 17:45

Gewiss Stadio di Bergamo

Formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. A disp.: Rossi, Sportiello, Toloi, Scalvini, Toloi, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Lammers, de Roon, Gyabuaa, Iličić, Zapata All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; A. Pereira, Muriqi. A disp.: Alia, G. Pereira, Armini, Vavro, Radu, Parolo, Cataldi, Lazzari, Lulic, Czyz, Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Ammoniti: 10' Romero, 15' Malinovskyi, 20' Patric, 21' Fares.

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino).

Assistenti: Tegoni e Fiorito.

IV uomo: Manganiello.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Lo Cicero.

SINTESI PRIMO TEMPO

Primo tempo ricco di gol tra Atalanta e Lazio con i bergamaschi che approcciano meglio la gara e passano in vantaggio con la rete di Djimsiti dopo una svista clamorosa della difesa biancoceleste. A pareggiare ci pensa Muriqi con un bellissimo gol di testa. La Lazio si sveglia dopo il pareggio e passa anche in vantaggio grazie alla rete di Acerbi. Vantaggio che dura poco, un minuto e mezzo dopo i bergamaschi segnano il 2-2 con la rete di Malinovskyi servito da Muriel. Squadre che vanno al riposo quindi in parità.

45' + 1' - Termina il primo tempo al Gewiss Stadium, squadre a riposo sul 2-2.

45' + 1' - Chiusura ottima di Milinkovic che ferma la ripartenza dell'Atalanta.

45' - Pairetto indica un minuto di recupero.

43' - Ancora Atalanta pericolosa con Djimsiti che però manda alto.

41' - Akpa Akpro tenta la conclusione, tutto facile per Gollini.

39' - Cross di Gosens servito da Muriel da calcio di punizione, blocca Reina in presa alta.

37' - Pareggio dell'Atalanta: Muriel troppo libero serve Malinovskyi che mette in rete.

34' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio la ribalta! Grandissimo gol di Acerbi che scarta tutta la difesa dell'Atalanta e mette in rete di destro beffando Gollini.

32' - Deviazione di Djimsiti sul tiro di Muriqi e calcio d'angolo per la Lazio.

31' - Solo un richiamo verbale per Pessina che rifila un pestone ai danni di Muriqi.

25'- Atalanta in avanti direttamente da corner, Romero tenta la girata di testa, Reina la fa sua.

24 - Bella palla di Muriqi per Pereira che però manca l'aggancio.

21' - Seconda ammonizione in un minuto per la Lazio, questa volta tocca a Fares per la brutta entrara su Maehle.

20' - Primo giallo anche per i biancocelesti: Pairetto lo sventola ai danni di Patric.

20' - Lazio ancora pericolosa, ancora con Acerbi, la difesa bergamasca spedisce la palla in fallo laterale.

16'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Pareggio della Lazio! Grandissimo gol di Muriqi che, servito da Acerbi, di testa la mette in rete alle spalle di Gollini.

15' - Secondo giallo per i bergamaschi, questa volta è Malinovskyi ad essere ammonito per la brutta entrata su Escalante.

15' - Cross di Acerbi in area, nessun problema per Gollini che la fa sua.

13' - Prima reazione della squadra di Inzaghi, Marusic tenta la conclusione dal limite dell'area ma il pallone termina al lato.

11' - Calcio di punizione per la Lazio: Milinkovic scambia per Acerbi che non riesce ad alzare il pallone in area, chiude la difesa dell'Atalanta.

10' - Primo giallo della gara estratto dall'arbitro a Romero per il fallo su Pereira.

9' - Conclusione insidiosa di Muriel, la blocca Reina.

8' - Difesa della Lazio ancora in affanno sull'azione manovarta da Gosens.

7' - Atalanta in vantaggio, gol di Djimsiti che spedisce il pallone in rete sulla respinta di Reina.

6' - Primo calcio d'angolo per i padroni di casa, Acerbi manda in corner il tiro di Murel.

4' - Akpa Akpro scivola in area, per fortuna Gosens non ne approfitta e la Lazio si salva.

2' - Pressing alto dell'Atalanta, bravo Acerbi a permettere solo la rimessa dal fondo.

PRIMO TEMPO

Fischio d'inizio di Pairetto: inizia la gara!

AGGIORNAMENTO ORE 17:43 - Le formazioni fanno il loro ingresso sul manto verde del Gewiss Stadium di Bergamo. Tutto è pronto.

AGGIORNAMENTO ORE 17:15 - Poco prima del fischio d'inizio del match Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel (QUI le dichiarazioni).

Buonasera amiche ed amiche de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta della partita tra Atalanta e Lazio, quarti di finale di Coppa Italia. Continua il percorso della squadra di Inzaghi nel torneo nazionale che chercherà di guadagnarsi il passaggio del turno a discapito dei bergamaschi.