DIRETTA - Lazio - Inter, Milinkovic spacca la traversa

Serie A 2019/20 - 24ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 16 febbraio, ore 20:45

Lazio - Inter

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Vavro, Lazzari, D. Anderson, Minala, Cataldi, Parolo, Lukaku, A. Anderson, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Handanovic, Berni, Stankovic, Bastoni, Ranocchia, D'Ambrosio, Biraghi, Moses, Borja Valero, Eriksen, Sanchez. All.: Antonio Conte.

INDISPONIBILI: Asamoah, Esposito, Gagliardini, Sensi

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: D'Ambrosio

ARBITRO: Rocchi (sez. di Firenze)

ASSISTENTI: Alassio e Costanzo

IV UOMO: Pasqua

VAR: Mazzoleni

AVAR: Vivenzi

PRIMO TEMPO

16' - Stavolta è Candreva a guadagnare un angolo.

14' - Milinkovic colpisce di testa: disturbato, non esce una gran conclusione. Blocca Padelli.

13' - Jony guadagna il primo calcio d'angolo.

11' - Milinkovic in queste prime battute dimostra buona ispirazione.

9' - Un terra aria di Milinkovic, che spacca la traversa della porta di Padelli. Lazio molto sfortunata.

8' - Fischi per de Vrij a ogni tocco di palla. I tifosi biancocelesti non dimenticano il 20 maggio 2018.

6' - Milinkovic, palla troppo ambiziosa in profondità per Marusic. Si riparte dalla rimessa di Padelli.

4' - Sul primo calcio d'angolo a favore dell'Inter è Godin a prendere il tempo a tutti, palla alta sopra la traversa.

3' - Ritmo blando in queste prime battute. Le squadre si studiano.

1' - L'Inter batte il calcio d'inizio. La Lazio che attaccherà da Curva Maestrelli verso Curva Nord.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.43 - Anche la Tribuna Tevere srotola una scenografia: "Tribuna Tevere seconda giovinezza".

20.41 - Parte l'inno 'So già du ore' e la scenografia della Nord che ribadisce il rapporto fraterno tra le tifoserie di Lazio e Inter. Nel frattempo anche nel settore ospiti viene mostrata una scenografia sullo stesso tema.

20.40 - Alla lettura delle formazioni spaventoso l'urlo della Curva Nord. Il pubblico biancoceleste è carico!

20.34 - La Lazio rientra negli spogliatoi, la scena se la prende Olympia. Il simbolo biancoceleste illumina un'Olimpico praticamente gremito. Dieci minuti e sarà Lazio - Inter.

20.30 - Qualche pillola statistica sulle partite tra Lazio e Inter all'Olimpico. Biancocelesti in vantaggio 26 a 22, con 28 pareggi (103 a 97 i gol segnati). Lazio si è assicurata 5 degli ultimi 9 incontri disputati sulle rive del Tevere, anche se l'ultima vittoria casalinga è datata 1 maggio 2016, 2-0 grazie alle reti di Klose e Candreva.

20.18 - Squadre in campo per il riscaldamento. Luiz Felipe, Marusic e Caicedo vincono i ballottaggi con Patric, Lazzari e Correa, per il resto formazione confermata con Jony che sostituirà capitan Lulic. Nell'Inter Godin e Vecino hanno la meglio su Bastoni e Skriniar.

20.15 - Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Alessandro Vittori e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Inter. La 24esima giornata di campionato riserva un match importante per l'alta classifica. La Juventus ha battuto il Brescia nel pomeriggio allungando di tre punti. Ora la palla passa a biancocelesti e nerazzurri.