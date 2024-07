DIRETTA | Lazio - Triestina 1-0, doppio cambio per Baroni: Zaccagni diventa capitano

Amichevole

Domenica 21 luglio 2024, ore 18:00

Stadio Zandegiacomo, Auronzo di Cadore

LAZIO - TRIESTINA 1-0: 8' Guendouzi (L)

LAZIO 1T (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli (39' Casale), Hysaj; Rovella, Vecino; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Noslin. A.Disp.: Furlanetto, Renzetti, Dele-Bashiru, Pedro, Castellanos, Castrovilli, Nuno Tvares, Cataldi, Ruggeri, Sana Fernandes, Milani.

LAZIO 2T (4-2-3-1) : Mandas; Lazzari, Casale, Patric (59' Ruggeri), Pellegrini; Rovella, Akpa Akpro; Cancellieri, Basic, Zaccagni; Noslin (59' Castellanos). A.Disp.: Furlanetto, Renzetti, Dele-Bashiru, Pedro, Castrovilli, Nuno Tavares, Cataldi, Sana Fernandes, Milani. All. Baroni

TRIESTINA 1 T (4-3-3): Roos; Germano, Struna, Rizzo, Bijleveld; Voca, Correia, Vallocchia; Vicario, Lescano, El Azrak.

TRIESTINA 2T (4-2-3-1) Roos (71' Diakite); Germano, Struna (59 Moretti), Rizzo (59' Malomo), Tonetto; Correia, Celeghin; El Azrak, Vallocchia, Attys; Lescano. A disp.: Borriello, Pavlev, Jonsson, Gunduz, Fofana, Vertainen. All.: Santoni

Arbitro: Lovison; Assistenti: Roncari-Fenzi

Ammoniti: //

SECONDO TEMPO

78' Basic ruba il pallone a Fofana, poi Zaccagni che dialoga con Rovella che sceglie di ripartire da dietro.

71' Altra sostituzione per la formazione ospite: fuori Roos, dentro Diakite.

65' Zaccagni prova a piazzare il colpo, ma viene fermato da Tonetto.

60' Cambi anche per la Triestina: fuori Struna e Rizzo, dentro Moretti e Malomo.

59' Sostituzione per la Lazio: escono Patric, che cede la fascia a Zaccagni, e Noslin, al loro posto Ruggeri e Castellanos.

53' Akpa Akpro serve col destro Zaccagni che la stoppa, cross per Cancellieri che però la mette sopra la testa di Roos.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: finisce il primo tempo.

45' Marusic sbaglia ne approfitta El Azrak che crossa sul primo palo. Brivido per Provedel, ma la Triestina non trova il gol del pareggio.

41' Ancora Noslin in area di rigore, brivido per Struna che però riesce a salvare Roos.

39' Ferma la gara l'arbitro. Romagnoli ha un problema e Baroni, al suo posto, manda in campo Casale.

38' Noslin spreca ancora! Vince un rimpallo, punta la porta ma colpisce il palo.

36' La Lazio ci prova ancora, sempre da calcio d'angolo. Tchaouna dalla bandierina, ma Rizzo respinge il pericolo.

31' Altra chance sprecata per la formazione di Baroni su calcio d'angolo guadagnato da Isaksen che calcia in area di rigore, ma Rizzo interviene che la devia.

29' Guendouzi richiamato dal direttore di gara per aver commesso un fallo su Correia.

28' Temporeggia la Lazio che mantiene il possesso palla. Patric per Tchouna, ma il passaggio non è calibrato bene e interviene Roos.

23' Vicario cerca il tiro in porta, ma interviene Provedel che gli nega il gol del pareggio.

22' Altro corner per la Lazio guadagnato da Isaksen. Dalla bandierina si presenta di nuovo Tchaouna che crossa sul secondo palo, Romagnoli ci mette la testa ma non riesce a trovare la porta.

19' Vecino per Isaksen che disorienta l'avversario, calcia sul fondo ma la palla esce all'altezza della bandierina. I biancocelesti chiedono l'angolo per una presunta deviazione, ma l'arbitro fa ripartire da Roos.

17' Lazio stabilmente nella metà campo della Triestina. Iniziativa di Isaksen che però ha messo troppa potenza nel cross e non riesce a sfruttare l'occasione.

15' Ottima diagonale di Hysaj che è riuscito a chiudere l'avversario e allontanare il pericolo.

13' Occasione per i biancocelesti. Cross di Tchaouna per Noslin che tenta la conclusione, ma colpisce il palo e non trova lo specchio della porta

12' Dalla bandierina va Tchoauna, si fa vedere Isaksen che si rende ancora una volta pericoloso. Ma la palla finisce oltre la porta.

11' Cross in area di Marusic per Noslin, ma interviene un giocatore della Triestina che la mette in corner.

9' La Lazio ora riparte con la costruzione dal basso, con Provedel e Romagnoli.

8' GOOOOOOOOOOOL! Dal dischetto si presenta Guendouzi che non sbaglia, sorprende Roos, e porta in vantaggio i biancocelesti.

7' Calcio di rigore per la Lazio guadagnato da Patric, agganciato da dietro.

5' Guadagna un calcio di punizione Isaksen, per aver subito un fallo. Alla battuta Marusic, Rovella e Tchaouna che chiamano uno schema.

4' Opportunità per Rovella, che poi si appoggia su Guendouzi. Arriva a sostegno anche Tchaouna, ma l'azione non si concretizza.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, sotto la pioggia, per il consueto riscaldamento pre gara

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Triestina. Ultima amichevole che chiuderà di fatto il ritiro della Lazio a Auronzo di Cadore, la squadra di Baroni lascerà infatti il veneto domani e farà ritorno nella Capitale. Appuntamento alle 18 col fischio d’inizio.