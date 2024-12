DIRETTA - Parma - Lazio 1-0: duplice fischio, finisce il primo tempo

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A Enilive | 14ª giornata

Domenica 1° dicembre 2024, ore 15:00

Stadio Ennio Tardini, Parma

PARMA-LAZIO 1-0 (6' Man)

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj, Cancellieri; Bonny.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Benedyczak, Estevez, Charpentier, Almqvist, Hainaut, Camara, Coulibaly, Hernani, Mihaila, Di Chiara.

All: Pecchia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Pedro, Noslin, Tchaouna, Marusic.

All: Baroni.

Arbitro: Luca Zufferli (sez. Udine); Assistenti: Rossi C. - Vecchi; IV ufficiale: Chiffi; V.AR..: Massa; A.V.A.R.: Paterna

Ammoniti: 30' Rovella (L), 33' Keita (P), 45'+5' Gila (L), 45'+5' Bonny (P)

PRIMO TEMPO

45'+7' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce in questo momento il primo tempo di Parma-Lazio.

45'+5' L'arbitro estrae un doppio cartellino giallo: sanzionati Gila e Bonny.

45'+4' S'innervosisce anche Baroni, che viene trattenuto dal quarto uomo.

45'+4' Si accendono gli animi dopo il fallo di Man su Pellegrini: maxi-rissa al Tardini.

45'+3' Zufferli viene richiamato al Var per rivedere l'azione. Termina il check, per il direttore di gara non c'è penalty.

45'+3' Calcio di rigore in favore della Lazio dopo l'intervento falloso di Keita su Zaccagni!

45'+1' Ci riprova ancora Rovella, con la palla che rimbalza al limite dell'area. Il centrocampista è bravo ad arrivarci, meno a calciare. La conclusione si perde in out.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri 3 minuti.

42' Clamorosa occasione per la Lazio. Zaccagni per Pellegrini che crossa in area: va Isaksen a colpo sicuro, Valeri salva sulla linea.

41' Ancora bravissimo Gila nell'intervento su Cancellieri. Bel contropiede da parte del Parma, con Zaccagni troppo 'morbido' nel duello che ha dato il là alla ripartenza avversaria.

40' Zaccagni per Castellanos, che tenta la sua solita giocata: in questo caso è bravo Sohm a evitare ogni pericolo e far ripartire i suoi.

37' Annullato anche il gol di Castellanos, servito bene da Rovella: girata da posizione quasi impossibile a beffare Suzuki. Ma l'argentino era in posizione di off-side.

35' Zaccagni crossa, Delprato interviene in scivolata ma l'ultimo tocco è quello del capitano biancoceleste. Niente corner, si riprenderà dalla rimessa in gioco del portiere.

32' Fallo di Romagnoli su Bonny e calcio di punizione in favore del Parma. Man in verticale per il taglio di Bonny, interrompe l'azione Dele-Bashiru.

31' Check terminato da parte dell'arbitro per un presunto fallo di mano di Romagnoli. Nulla da sanzionare, si riparte.

30' Intervento ruvido di Rovella, che rimedia l'ammonizione. Cartellino giallo pesante che non gli consentirà di giocare contro il Napoli nel prossimo weekend.

27' Crossa Isaksen per Castellanos, salva sulla linea Balogh!

25' Delprato gira col sinistro trovando, però, l'esterno della rete.

24' Isaksen troppo debole nel duello con Valeri, che gl ruba la palla. Provvidenziale l'intervento di Gila su Cancellieri. Calcio d'angolo in favore del Parma.

23' Deciso intervento di Keita su Dele-Bashiru e calcio di punizione in favore della Lazio.

23' Lazzari prova il cross all'indirizzo di Castellanos o Dele-Bashiru, ma la palla si perde in out senza che nessuno dei compagni possa riuscire ad arpionarla.

22' Bel cross di Pellegrini, ma Valeri è bravo ad allontanare la palla. Ci prova ancora Rovella, ma questa volta la conclusione è debole, c'arriva Suzuki.

20' Ci prova ancora il Parma: ma la conclusione di Haj è centrale e alla portata di Provedel. Disattenzione in questo caso di Guendouzi, che si fa rubare palla dagli avversari.

19' Bell'intervento di Gila in scivolata per togliere la palla a Cancellieri, servito molto bene da Sohm.

18' Isaksen prova a proporsi in fase d'attacco, ma alla fine Valeri è bravo a sfilargli la palla, che finisce in out. Si riparte da Suzuki.

16' Lazzari la dà coi tempi giusti a Isaksen, che crossa all'indirizzo di Zaccagni. Chiude bene Leoni, e l'ultimo tocco è quello del calciatore del Parma.

15' Bravo Dele-Bashiru a ritagliarsi uno spazio in area tra due giocatori avversari: Delprato è bravo a chiudergli la strada.

14' Isaksen batte molto alto dalla bandierina, ma la palla è veramente troppo lenta e assolutamente leggibile per Suzuki.

13' Lazzari cerca il cross all'indirizzo di Castellanos, ma arriva la deviazione avversaria e dunque il calcio d'angolo in favore della Lazio.

9' La gara è apertissima: Haj chiama in causa Bonny in area di rigore, che difende la palla e va al tiro, che però è completamente fuori misura.

7' Ci riprova Rovella, ancora dal limite dell'area di rigore. Castellanos appoggia, il centrocampista calcia bene ma la palla finisce al lato della porta difesa da Suzuki.

6' Sull'errore di Rovella nel passaggio all'indirizzo di Romagnoli, arriva il gol di Man, che recupera e mette la palla alle spalle di Provedel.

5' Duello Lazzari-Cancellieri, con quest'ultimo che frana addosso al numero 29. Il fallo l'ha commesso il calciatore del Parma per l'arbitro, riparte la Lazio.

3' Annullato il gol di Rovella: si rimane 0-0.

3' Richiamato l'arbitro Zufferli al Var per rivedere il fallo dello stesso Rovella a inizio azione.

2' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! E la Lazio va subito in vantaggio con Rovella! Isaksen s'avvicina all'area, poi chiama in causa il centrocampista numero 6 che, dalla lunga distanza, la mette alle spalle di Suzuki.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Parma-Lazio!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Lazio. Dopo aver battuto il Bologna in campionato e pareggiato con il Ludogorets nella sfida d'Europa League, la Lazio vuole continuare a macinare punti. Davanti a sé troverà - al Tardini - la formazione di Pecchia, reduce dalla sconfitta subita contro l'Atalanta. Fischio d'inizio alle ore 15.00 in uno stadio in cui sarà foltissima la presenza dei biancocelesti: circa 5800 i tifosi che hanno seguito la squadra di Baroni in Emili-Romagna.

