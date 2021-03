DIRETTA - Udinese - Lazio 0-1: inizia la ripresa alla Dacia Arena

Serie A 2020-2021

Udinese - Lazio 0-1 (37' Marusic)

28ª giornata

Domenica 21 marzo 2021, ore 15:00

Dacia Arena di Udine

Formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo (46'Nestorovski) , Larsen; Pereyra; Llorente. A disp.: Scuffet, Gasparini, Samir, De Maio, Zeegelaar, Ouwejan, Braaf, Arslan, Micin, Forestieri, Okaka. All.: Luca Gotti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Muriqi, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Musacchio, Parolo, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Lulic, A. Pereira, Correa. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli).

46' - Udinese subito in pressione con Becao, ma il pallone termina fuori.

45' - Gotti opera già il primo cambio: fuori Makengo e dentro Nestorovski.

45' - Inizia la ripresa alla Dacia Arena!

SINTESI PRIMO TEMPO - Bella gara per i primi 45 minuti alla Dacia Arena tra Lazio e Udinese. Sono i biancocelesti però a cercare maggiromente la rete cercando soprendere la buona difesa dei friulani. Al 37' ci pensa Marusic con una bellissima rete a sbloccare la gara. Nel finale Reina salva il risultato con una strepitosa parata sul Larsen.

PRIMO TEMPO

47' - Maresca fischia la fine del primo tempo alla Dacia Arena.

45' + 2' - Miracolo di Reina: il portiere salva la Lazio sul tiro insidioso di Larsen.

45' - Calcio di punizione per l'Udinese, De Paul alla battuta ma Maresca fischia fallo in attacco per il contatto tra Becao e Muriqi.

39' - Immobile tenta il tiro, centrale ma pericoloso. Para Musso.

37' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Grande rete di Marusic, l'esterno servito con un velo da Luis Alberto di destro mette la palla all'angolino battendo Musso. Biancocelesti in vantaggio!

34' - Punizione pericolosa per i padroni di casa, Maresca fischia il fallo di Luis Alberto su De Paul. Parte l'argentino gira di testa Llorente ma la conclusione è centrale, nessun problema per Reina.

32' - Luis Alberto ancora da corner, tutto facile per Musso questa volta.

29' - Assedio della Lazio, anche Milinkovic al tiro e altro calcio d'angolo.

29' - Tiro dalla distanza di Lazzari, nuovo calcio d'angolo per i biancocelesti.

28' - Sesto calcio d'angolo per la Lazio che continua a pressare l'Udinese.

23' - Muriqi pescato nuovamente in fuorigico da Maresca.

21' - Luis Alberto sfrutta un errore di Llorente e a sorprendere Musso che però blocca senza problemi.

20' - Bello spunto di Radu per Immobile che tenta la girata di testa, palla fuori di poco.

17' - Udinese perciolosa con Pereyra, Patric di testa manda in angolo e salva la Lazio.

15' - Milinkovic leva il pallone a Immobile in ottima posizione, il serbo tira e la palla viene deviata in angolo.

10' - Grande occasione per la Lazio: Luis Alberto ci prova dalla distanza, sulla ribattuta di Musso si avventa Immobile fermato ancora dall'estremo difensore dell'Udinese.

8' - Ottimo spunto di Luis Alberto per Marusic che però viene pescato in fuorigioco.

6' - Prima conclusione anche per l'Udinese con Makengo che calcia, tiro che termina alto.

4' - Bella occasione della Lazio con Immobile che tenta la girata di destro, la palla però termina fuori.

3' - Ancora il kosovaro conquista il primo corner a favore dei biancocelesti.

2' - Buono spunto di Muriqi che riesce a portare a casa una rimessa laterale a favore dei biancocelesti.

1' - Primo pallone manovrato dall'Udinese.

1' - Fischio d'inizio del match: inizia Udinese - Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 14:55 - Le squadre scendono in campo alla Dacia Arena, cinque minuti al fischio d'inizio del match.

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 - Il Mago Luis Alberto nel pre gara è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio - QUI PER L'INTERVISTA

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta del match tra Udinese e Lazio, valida per la ventottesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria con il Crotone e l'eliminazine, a testa alta dalla Champions contro il Bayern Monaco, i biancocelesti a Udine cercano tre punti importantissimi in chaive quarto posto. Davanti ai biancocelesti i bianconeri di Luca Gotti.

