FORMELLO - Lazio, la ripresa: Immobile col pallone, Sarri punta il Monza

FORMELLO - Ripresa a ritmi blandi, in campo ci sono solo le riserve del derby. Tutti i titolari rimangono in palestra per l'allenamento di scarico che segue il giorno di totale riposo concesso da Sarri. Gruppo diviso in due, quindi: insieme all'allenatore ci sono soltanto Gila, Patric, Kamenovic, Hysaj, Radu, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Romero e Cancellieri. Domani scatterà la preparazione al match con il Monza di giovedì all'Olimpico. Scelte di formazione da prendere con una sola seduta a disposizione, la rifinitura prevista tra 24 ore. Immobile, il grande assente dell'ultimo periodo, sta proseguendo il lavoro a parte. Stamattina ha aggiunto un altro allenamento al suo protocollo riabilitativo, si procede con prudenza, il vero obiettivo in testa è la trasferta di domenica con la Juventus. Contro il Monza potrebbe essere convocato, ma il suo impiego rimane complicato.

UOMINI. Sarri pensa se confermare o meno il tridente con Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson. Dipende dalle condizioni dello spagnolo, uscito nel secondo tempo del derby per un affaticamento al polpaccio. Cancellieri si tiene pronto, spera in una chance al suo posto sulla destra. A centrocampo si rivedrà Milinkovic, squalificato con la Roma, il ballottaggio è tra Luis Alberto (non preoccupa il ginocchio) e Vecino. Basic èleggermente più indietro. In difesa potrebbe giocare Patric per uno tra Casale e Romagnoli. La gara con la Juve porta a riflessioni profonde sulle decisioni.