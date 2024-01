FORMELLO - Lazio, la ripresa: Romagnoli in gruppo, ok Pellegrini

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa degli allenamenti con due soli assenti: sono Luis Alberto e Immobile, i big ai box per problemi muscolari. Salteranno Udine, l'eventuale derby di Coppa Italia e con ogni probabilità anche la Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita (solo Ciro ha qualche chance). A Formello Sarri lavora con il resto del gruppo a disposizione. Kamada non è stato convocato dal Giappone per la Coppa d'Asia e domenica si giocherà il posto con Vecino.

Davanti nuova occasione per Castellanos, decisivo nella rimonta con il Frosinone. Ai suoi lati stavolta potrebbero muoversi Isaksen e Zaccagni. Pellegrini ha rassicurato sulle sue condizioni: il terzino sta bene, non ha svolto nemmeno gli accertamenti al polpaccio destro. Oggi pomeriggio ha partecipato alla sgambata saltando solo la partitella conclusiva a campo ridotto. Meglio non rischiare nulla.

Notizie positive anche da Romagnoli, in gruppo per l'intero allenamento. Il difensore verrà valutato quotidianamente, contro l'Udinese dovrebbe tornare nella lista dei convocati, poi le decisioni sulla formazione titolare spetteranno a Sarri. Nelle riflessioni entra in gioco la probabile sfida con la Roma, dovrebbe spingere il tecnico a puntare di nuovo sulla coppia Patric-Gila al centro della linea a quattro. A destra si rivedrà Lazzari, che ha finito di scontare le due giornate di squalifica per il rosso rimediato con l'Inter. Marusic, con il ritorno dell'ex Spal, dovrebbe traslocare a sinistra dove però cerca di farsi spazio pure Hysaj.