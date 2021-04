FORMELLO - Lazio, Leiva e Cataldi da valutare. Caicedo si riposa

Si avvicina il Benevento, proseguono senza sosta quindi gli allenamenti a Formello, che continuano ad essere guidati dallo staff tecnico di Inzaghi, ancora a casa in attesa del tampone negativo. Fra gli assenti della seduta di oggi Caicedo, Leiva e Armini. L'attaccante ecuadoregno dovrà scontare un turno di squalifica, ha gestito le forze vista la fascite plantare che lo aveva tormentato nelle scorse settimane. Il centrocampista brasiliano è invece da valutare. Ieri aveva saltato la parte atletica dell'allenamento, oggi non si è visto per niente sul terreno di gioco. Solo domani si capirà se si tratta di un riposo precauzionale o di qualcosa di più serio. Infine il giovane difensore ha riposato dopo l'impegno con la Primavera di Menichini. Chi non ha concluso la seduta è invece Danilo Cataldi, che dopo aver iniziato il lavoro in gruppo, ha abbandonato il campo con un fisioterapista dopo un esercitazione 3 vs 3. Continua il suo lavoro differenziato Luiz Felipe, che oggi ha utilizzato anche il pallone. La speranza è che nei prossimi giorni possa tornare in gruppo, poi si valuterà il momento più opportuno per reinserirlo in lista.

LE SCELTE - Rientreranno dalla squalifica Lazzari e Correa, due tasselli fondamentali per Inzaghi. L'argentino dovrebbe sostituire Caicedo, mentre l'ex Spal tornerà ad occupare la fascia destra. Col Benevento dovrebbe essere confermata la linea difensiva vista col Verona, con Marusic sul centro-destra, Acerbi e Radu a completare il terzetto.