FORMELLO - Lazio, Lukaku conferma il recupero: lavoro atletico e pallone

FORMELLO - Secondo allenamento settimanale. Simone Inzaghi lavora a Formello con un gruppo ristretto a causa dell’assenza dei nazionali in giro per il mondo. Sono dieci gli uomini partiti e che rientreranno alla base la settimana prossima: Strakosha (Albania), Bastos (Angola), Correa (Argentina), Luiz Felipe (Brasile Under 23), Immobile e Acerbi (Italia), Berisha (Kosovo), Marusic (Montenegro), Milinkovic (Serbia) e Vavro (Slovacchia). La rosa viene rimpolpata dalla promozione pomeridiana di Kalaj, Falbo, Bianchi e Nimmermeer, baby della Primavera di Menichini.

SEDUTA. In campo gli stessi calciatori di ieri, fatta eccezione per Adekanye, Durmisi e Jorge Silva (non si sono visti in gruppo). Confermato il recupero di Caicedo e soprattutto Lukaku, finalmente coi compagni dopo uno stop lungo più di sette mesi. Ha ultimato il protocollo riabilitativo, ora deve recuperare una buona condizione atletica per puntare il prima possibile a una convocazione ufficiale. Le sedute andranno avanti fino a sabato (due giorni di fila alle 9.30), poi Inzaghi concederà 48 ore abbondanti di riposo (ripresa fissata per martedì).

