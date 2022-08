FORMELLO - Lazio, Pedro risponde presente. Sarri ora ha un dubbio...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Pedro in gruppo, ecco l'unico calciatore che ancora aspettava Sarri. Ora la rosa è al completo per la trasferta di sabato a Torino. Lo spagnolo si è riunito ai compagni oggi pomeriggio svolgendo l'intera seduta, prove tattiche comprese. Era stato colpito duro contro il Valladolid, i giorni di stop non gli consentiranno di iniziare la partita, ma potrà essere impiegato nel corso della ripresa. Un'arma offensiva in più. Davanti, ai lati di Immobile, scontate le conferme di Felipe Anderson e Zaccagni. Il dubbio maggiore è a centrocampo dove si contendono la maglia Basic, Luis Alberto e Vecino. Gli altri due posti sono di Milinkovic e Cataldi. Tutti in corsa, le valutazioni sono fisiche e tattiche, la decisione verrà presa domani mattina (ore 10) durante la rifinitura. In difesa stesso reparto visto con il Bologna (Patric e Romagnoli al centro, Lazzari e Marusic sulle fasce), in panchina ci sarà Casale, squalificato all'esordio in campionato. Tra i pali Provedel visto il turno di stop di Maximiano. L'ex Spezia, in caso di un'altra buona prestazione, potrebbe aver già soffiato i pali al portoghese.