FORMELLO - Lazio, Sarri recupera un pezzo in difesa: la seduta di oggi

FORMELLO - Patric in gruppo, a disposizione per la partita di giovedì. Sarri recupera lo spagnolo, uscito all’intervallo domenica per problemi intestinali. Ieri è rimasto a riposo, nel pomeriggio si è allenato coi compagni. È in ballottaggio con Gila per affiancare Romagnoli al centro della difesa: potrebbe rifiatare e tornare dall’inizio con la Fiorentina, nelle prime due gare europee è stato il classe 2000 ad affiancare l’ex Milan. Sulle fasce due posti per tre: Lazzari è rientrato con lo Spezia dal problema muscolare, Hysaj cerca il rilancio, Marusic oggi ha lasciato in anticipo la partitella così come Immobile. Sarri dovrebbe aver aver semplicemente risparmiato a entrambi la parte conclusiva della sfida a campo ridotto. Radu al momento sembra dietro nella corsa alla maglia.

VALUTAZIONI. Ai box c’è Casale, unico assente della seduta odierna. Dubbio in regia tra Cataldi e Marcos Antonio, poi tutto aperto con in corsa Vecino, Luis Alberto, Milinkovic e Basic. Valutazioni sull’avversario e sulla stanchezza accumulata, per due volte in Europa League il tecnico ha associato l’uruguaiano e il Mago a Cataldi. Davanti uno tra Pedro e Zaccagni per completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson.