FORMELLO - Lazio, si riparte: Gila riposa, il punto sul Taty e gli altri

FORMELLO - La ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Baroni. La Lazio lavora a Formello senza gli 8 nazionali (Rovella, Zaccagni, Mandas, Marusic, Provstgaard, Guendouzi, Isaksen e e Dia) e i calciatori infortunati o affaticati. Castellanos è il titolare finito di nuovo ko, ora fermo per una distrazione muscolare al polpaccio sinistro. Tempi di recupero stimati intorno ai 15 giorni, proverà a rientrare per il derby con la Roma del 13 aprile, prima e dopo si giocherà il doppio turno dei quarti di Europa League con il Bodø/Glimt. Massima prudenza visti il ritorno in infermeria e il doppio stop consecutivo da parte dell'argentino.

Tavares nei giorni scorsi ha svolto gli esami strumentali nel ritiro della Nazionale, al Dall'Ara si era bloccato nel riscaldamento, ieri sera è tornato alla base. "Non è idoneo per le partite contro la Danimarca", ha specificato lo staff medico della federazione portoghese. La speranza è che possa risolvere l'affaticamento sfruttando la sosta del campionato. Nel pomeriggio sono rimasti a riposo Gila e Vecino, ai box c'è Dele-Bashiru, fuori dai convocati di Bologna per altri problemi alla caviglia. Contro il Viktoria all'Olimpico aveva trovato spazio in corsa una volta "risolti" i problemi accusati a Venezia. Lo frenano ancora.

Nel pomeriggio attivazione atletica, possesso palla, tiri in porta e poi partitella in famiglia contro la Primavera. Formazione composta dai pochi calciatori rimasti nel centro sportivo biancoceleste durante la pausa: Lazzari, Gigot, Hysaj (alternato a Romagnoli) e Pellegrini (attende il reintegro) in difesa, Belahyane e l'adattato Patric a centrocampo, Tchoauna, Ibrahimovic e Pedro alle spalle di Noslin. Il programma settimanale prevede una seduta di pomeriggio anche per domani, venerdì e sabato invece la rosa faticherà di mattina prima della domenica di relax, senza impegni ufficiali in vista.