FORMELLO - Stop Romagnoli, Patric e Vecino ok: le possibili scelte di Baroni

FORMELLO - Secondo atto a San Siro: Baroni si muove tra assenze e rientri, è iniziata la preparazione per la gara contro il Milan. Contro l'Inter si è fermato Romagnoli per un affaticamento all'adduttore, sarà valutato in questi giorni. Intanto oggi ha saltato l'allenamento, così come Dele-Bashiru ai box da Venezia. Differenziato invece per Hysaj, Basic e Castellanos. La buona notizia di questa mattina però è il rientro in gruppo di Patric: domenica e lunedì era rimasto a riposo per il solito problema al piede. Insieme a lui presente anche Vecino, riaggregato già da inizio settimana.

Per l'undici di domenica sera ci sono diversi dubbi da sciogliere, a partire dall'attacco. Il punto interrogativo è sul centravanti: la corsa è tra Tchaouna (provato con il tridente-tipo) e Noslin. Più staccato Pedro, impiegato sulla fascia. Dietro la trequarti 'titolare' composta da Isaksen, Dia e Zaccagni. A centrocampo Rovella rientra dalla squalifica in campionato e si posiziona di fianco a Guendouzi, come successo in Coppa Italia.

In difesa tutto ruota intorno alle condizioni di Romagnoli. Ci sono ancora due giorni prima del big match contro il Milan, proverà a esserci. In caso di forfait è pronto Gigot in coppia con Gila, che ha lavorato insieme a Patric. Sulle fasce Nuno Tavares torna titolare a sinistra; mentre Marusic a destra è favorito su Lazzari, partito dal primo minuto martedì. Il ballottaggio in porta sarà sciolto tra domani e sabato: Mandas resta in leggero vantaggio su Provedel.