Lazio, accordo per il rinnovo di Inzaghi: ecco tutti i dettagli

La Lazio e Simone Inzaghi avanti insieme? Il rinnovo è molto vicino, si proseguirà a braccetto fino al 2024, quando saranno ben 25 gli anni in biancoceleste del piacentino. Questo lo scenario, a meno di clamorosi colpi di scena, al momento non preventivabili. La storia d'amore continuerà, dunque. Inzaghi guadagnerà 2,5 milioni il primo anno, l'ingaggio poi andrà a salire di stagione in stagione e a questo s'aggiungeranno sostanziosi bonus in caso di partecipazione alla Champions della squadra. La Lazio ha quindi scelto la propria strada, quella già battuta negli ultimi cinque anni e con ottimi risultati. Simone Inzaghi sarà ancora il tecnico biancoceleste, la fumata bianca definitiva è attesa a stretto giro, già nei prossimi giorni, difficilmente oltre la prossima settimana. Non dovrebbero esserci quindi sorprese amare per tutti quei tifosi che sognano un Inzaghi "alla Ferguson".