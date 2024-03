Lazio, il post-Sarri può essere Tudor: contatti avviati con l'agente, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio non cerca un traghettatore, ve l'avevamo svelato ieri in esclusiva. Martusciello punta a giocarsi le sue chance, ma nelle ultime ore sono continuati i sondaggi e i contatti con altri allenatori. Come vi avevamo anticipato ieri sera, la Lazio - nel caso dovesse decidere di rimpiazzare Martusciello - non andrebbe su un allenatore ad interim, ma punterebbe su un tecnico che avrebbe il compito di guidare la squadra in questa parte finale di stagione, ma anche per la prossima (almeno). L’intenzione di Lotito è quella di mettere sotto contratto un allenatore fino a giugno 2025 (stessa scadenza dell’ormai ex Sarri). Ieri vi avevamo parlato di Tudor, Scaloni e Gattuso come nomi papabili e in queste ultime ore è il croato ad aver guadagnato posizioni. Ci sono stati contatti con il suo entourage, Tudor è rappresentato da Anthony Seric, ex terzino della prima Lazio di Lotito. Non è escluso un incontro tra le parti, intanto i contatti telefonici sono piuttosto frequenti. Ci sono però alcune questioni che in questo momento frenano un’eventuale scatto definitivo di Tudor sugli altri candidati papabili: l’ex Verona chiede un ingaggio pesante (circa tre milioni) e uno staff nutrito, richieste che Lotito finora non ha accolto. Ci sono poi anche alcuni dubbi tattici (Tudor gioca prettamente con la difesa a tre) e di compatibilità con un giocatore fondamentale come Guendouzi: i due a Marsiglia diedero vita a un rapporto molto teso. Tudor però è tra i vari candidati quello che al momento trova maggiori riscontri: contatti in essere e trattativa avviata.

