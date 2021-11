Lazio, infortunio Immobile: le condizioni del biancoceleste

Non ci voleva, per l'Italia e per la Lazio l'infortunio di Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste nel tardo pomeriggio di ieri ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale: dopo la conferenza stampa il calciatore si è sottoposto ad alcuni esami clinici alla clinica Fanfani di Firenze che hanno evidenziato un edema vasto al polpaccio sinistro. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei lo stop potrebbe essere lungo, circa venti o trenta giorni, e se il tutto fosse confermato vorrebbe dire che mister Sarri dovrà fare a meno del numero 17 per le gare contro Juventus, Lokomotiv Mosca e forse per la trasferta di Napoli.

Si sa Immobile è un generoso: è andato in campo contro il Marsiglia anche non essendo al top della forma dopo un attacco influenzale e un problema al legamento collaterale, poi ha giocato 90 minuti con la Salernitana non risparmiandosi mai. Fatali quindi le due partite in tre giorni: sembrava un infortunio gestibile e per questo lunedì è rimasto a riposo come altri azzurri, ieri invece la cattiva notizia. L'appuntamento in azzurro dovrà ancora essere rimandato.