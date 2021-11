Lazio - Juventus, è Sarri contro Allegri: dalla Toscana all'Olimpico, quanti scontri!

Estate 2019, la Juventus saluta Massimiliano Allegri dopo 5 scudetti consecutivi vinti, 4 coppe Italia e due finali di Champions League. Al suo posto arriva in bianconero Maurizio Sarri, reduce dall'anno al Chelsea e dalla vittoria dell'Europa League, ma soprattutto da 4 anni di spettacolo tra Napoli e Londra in cui ha incantato tutto il mondo del calcio. Quello è il picco di una rivalità antica, tra due allenatori che concepiscono il calcio in modo molto diverso e che spesso si sono incontrati lungo la loro strada. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i tecnici di oggi di Lazio e Juventus ne hanno fatta di strada dalla loro prima sfida: 16 novembre 2003, San Giovanni Valdarno, Sarri sulla panchina della Sangiovannese, Allegri su quella dell'Aglianese. Fu 0-0, una partita chiusa, con pochissimi tiri in porta, e il copione si è ripetuto anche al ritorno. Nel gennaio 2008 la sfida in Serie C al Bentegodi per Verona (Sarri) - Sassuolo (Allegri), poi i grandi incroci nella massima categoria. Nel 2014-15 il Comandante a Empoli e il rivale già alla Juventus, dalla stagione successiva iniziano i tre anni di testa a testa tra bianconeri e Napoli per il campionato, fino al famoso epilogo del maggio 2018, la pesante sconfitta sconfitta degli azzurri a Firenze e le polemiche per gli errori arbitrali di Inter - Juventus della sera precedente. Dalla Toscana a sabato prossimo...