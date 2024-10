Lazio, l'agente di Gila svela: "È felice a Roma e in futuro...."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La crescita di Mario Gila è stata rapidissima. Da ultimo difensore nelle gerarchie di Sarri, è rapidamente balzato nelle prime posizioni diventando uno dei centrali più interessanti, anche in ottica futura, del panorama calcistico nazionale. Un bene per la Lazio che ha puntato su di e che spera di poter godere ancora a lungo delle sue prestazioni in biancoceleste, un bene per il giocatore che guarda al domani con la speranza di poter fare il grande salto di qualità. A Formello c'è la consapevolezza di avere tra le mani un gioiello, un ragazzo che oggi è colonna portante della squadra ma che sembra destinato a crescere ancora. Una previsione che si legge anche nelle parole del suo manager, Alejandro Camano, che al Corriere dello Sport ha detto: "Non siamo preoccupati del futuro. Siamo felici della crescita di Mario e lui è felice nella Lazio, avrà un avvenire importante".

RINNOVO - Nessuna preoccupazione per il futuro, dunque. Per il momento Gila ha voglia di stare alla Lazio dove il suo contratto in scadenza nel 2027 e il solo milione di euro che percepisce all'anno presto potrebbero diventare motivo di dibattito negli uffici della dirigenza biancoceleste. Motivo per cui, ci si aspetta che la prima a fare un passo verso il giocatore, premiandone la dedizione e la crescita, sia la stessa società che nel 2022 lo ha prelevato dal Real Madrid per 6 milioni di euro, più il 50% sulla futura rivendita.

ATTESA - Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, però, attualmente si parlerebbe solo di discorsi astratti. Da nessuna delle due parti ci sarebbe stata una spinta verso un prolungamento del contratto. Da Formello si attendono la conferma di Gila e magari un'ulteriore crescita, dall'altra il giocatore non sembrerebbe avere fretta e insieme al suo manager Camano starebbero aspettando la prossima estate, prima di sedersi la tavolo e discutere dell'argomento.