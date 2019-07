Lazio, Luiz Felipe: "Fantastico l'affetto dei tifosi! Vogliamo la Champions League"

AURONZO - Giorno 1 di ritiro in quel di Auronzo per la Lazio di mister Inzaghi. Al termine dell'allenamento pomeridiano, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Luiz Felipe direttamente da bordo campo: "Sto bene, già da due-tre giorni lavoro con la squadra. È un grande piacere venire qua e prendersi l'affetto dei tifosi. Non c'è cosa migliore che fare un grande ritiro. Dopo l'infortunio sul finale di stagione, devo tornare a lavorare con la squadra per farmi trovare pronto e fare una grande stagione. Il mio ruolo in difesa? Decide il mister se gioco a destra, a sinistra oppure al centro. André Anderson è un grande giocatore, ha grande tecnica. Deve sentirsi a casa, qua sono tutti bravi ragazzi. Deve dimostrare il suo valore e le sue qualità. Penso che se farà un grande ritiro potrà rimanere qui con noi per tutta la stagione. A Roma fa caldissimo, qui si sta bene. Non vedo l'ora di andare sul campo per allenarmi e stare con i compagni. Vedo la squadra bene. Le vacanze? Sono stato in Brasile con la mia famiglia. Diego (il figlio, ndr) sta crescendo molto in fretta, già mi manca".

LAZIO, OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE - "Penso che dobbiamo fare un grande campionato e puntare ad arrivare in Champions League: è questo il nostro obiettivo. Abbiamo la Supercoppa, la Coppa Italia... Se facciamo le cose per bene, possiamo fare una grande stagione e raggiungere il quarto posto. L'umiltà è un mio punto di forza. Nessuno mi conosceva fino a due anni fa, piano piano ho preso fiducia e sono riuscito a mettermi in mostra. Solo così si raggiungono gli obiettivi".

