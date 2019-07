Mihajlovic, la Lazio accanto a Sinisa: "Siamo con te in questa battaglia!"

Paura non è una parola presente nel vocabolario di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore del Bologna ha spiegato la situazione in conferenza stampa e ha promesso di lottare e di vincere la sfida contro la leucemia. Anche la Lazio ha voluto far sentire il proprio sostegno nei confronti del suo ex calciatore: "Insieme abbiamo vinto tanto. Siamo con te anche in questa battaglia". Un post pubblicato sui social per dimostrare il proprio affetto per Mihajlovic. Un vero combattente.