Lazio, Silva: "Non mi aspettavo la convocazione. Gioco dove vuole il mister"

AURONZO - Giorno 1 di ritiro in quel di Auronzo per la Lazio di mister Inzaghi. Al termine dell'allenamento mattutino, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il difensore ex Primavera Jorge Silva, che ha già avuto modo durante la passata stagione di assaporare la convocazione con i "grandi". Queste le sue impressioni di inizio ritiro direttamente da bordo campo: "La prima impressione è molto buona: ci stiamo allenando bene. Penso che faremo bene tutto il ritiro. Non immaginavo così il primo ritiro tra i grandi, ho lavorato tanto in questi due anni per arrivate a questo momento. Voglio lavorare ogni giorno per restare in prima squadra. Anche se l'anno scorso qualche volta mi sono allenato con i grandi, adesso è diverso: stare tutti i giorni con loro è un altro ritmo, un'altra intensità. Difesa a 3? Gioco dove vuole il mister".

MOMENTO PERSONALE - "Un momento un po' diverso, non mi aspettavo la convocazione per il ritiro. Ma fortunatamente è arrivato. Ripeto: sto lavorando tutti i giorni per restare. Il mio ruolo? Al Benfica giocavo un po' più avanti, a centrocampo, e ancora posso giocarci. Dove vuole il mister io gioco. Mi piace tanto giocare da dietro e uscire con la palla".

LAZIO CHE GUARDA AI GIOVANI - "Dopo l'esordio di Armini ho parlato con lui, sono stato molto contento. Penso che il mister guardi molto a noi giovani. Abbiamo tutta la possibilità di dimostrare il nostro valore".

