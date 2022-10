Lazio - Midtjylland, le probabili formazioni: due cambi in difesa e il tridente...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Messa da parte l'euforia per la vittoria contro l'Atalanta, la Lazio deve concentrarsi sull'appuntamento europeo con il Midtjylland. Considerati i vari impegni ravvicinati, Sarri dovrà decidere se far riposare più di un giocatore impegnato o confermare la stessa formazione messa in campo al Gewiss Stadium. Qualche cambiamento sarà inevitabile: in difesa dovrebbe Gila al fianco di Romagnoli. A centrocampo si potrebbe rivedere Luis Alberto, mentre davanti verso la conferma del tridente visto a Bergamo Pedro-Felipe-Zaccagni.

Probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Casale, Radu, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Tychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Olsson, Martinez, Ferreira; Dreyer, Kaba, Isaksen. All.: Capellas.