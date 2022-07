Lazio, problemi per Mario Gila: il difensore non completa le visite

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Inizio con il piede sbagliato. O quantomeno sfortunato. Mario Gila si è presentato stamattina in Paideia, ma non ha potuto svolgere le consuete visite di idoneità che gli avrebbero dato il via libera per raggiungere i compagni ad Auronzo. Il calciatore, arrivato ieri dalla Spagna, prima degli accertamenti si è sottoposto al protocollo medico e subito dopo ha abbandonato la clinica utilizzando un'uscita secondaria. Questa mossa lascia presumere che ci possa essere qualche problema, visto che sarebbe dovuto rimanere nella struttura per circa tre ore e completare i controlli di rito. Si attendono novità nelle prossime ore, ma c'è il rischio che il suo arrivo in ritiro venga posticipato.