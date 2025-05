Lazio, prove di rinnovo per Romagnoli: Lotito e Fabiani pronti a trattare

RASSEGNA STAMPA - La Lazio e Romagnoli provano a ripartire insieme. La scorsa settimana a Formello c'è stato un incontro tra il diesse Fabiani e uno dei rappresentanti del calciatori: era solo l'inizio, ora bisogna riaccendere la trattativa. Se ne parlerà dopo il Lecce, quando si chiarirà la posizione finale in classifica della squadra e scatterà l'operazione 'rinnovi', come riportato da Il Corriere dello Sport.

Oltre a Romagnoli, aspettano anche Pedro, Vecino e Guendouzi. Lotito e Fabiani hanno intenzione di parlare con tutti e di trovare una soluzione. Il centrale è arrivato nell'estate del 2022, aveva accettato la Lazio per amore con un'offerta 'al ribasso' da 3 milioni di euro e con la promessa di un bonus al raggiungimento della Champions League. La promessa, però, non è stata mai mantenuta, e Alessio non l'ha presa bene.

Fabiani a Empoli aveva annunciato che avrebbe affrontato il suo caso per primo, offrendogli un rinnovo. Come scrive il quotidiano, dalla prossima settimana in poi ogni giorno sarà utile per parlarne. La prima mossa sta alla Lazio, deve fare la sua proposta: il contratto di Romagnoli è in scadenza a giugno 2027, Lotito potrebbe offrire un prolungamento fino al 2029 confermando la cifra attuale o ritoccandola con facili bonus. Nulla di ufficiale, sono ancora ipotesi. Quanto successo in passato ora però resta in sospeso: i rapporti sono più sereni, c'è la possibilità concreta di continuare ancora insieme.

