Lazio, rebus attacco contro il Milan: le possibili soluzioni per Inzaghi

Rebus attacco in casa Lazio. Sabato all’Olimpico contro il Milan i biancocelesti saranno orfani di Ciro Immobile e Felipe Caicedo, entrambi squalificati. Anche Bobby Adekanye, che avrebbe potuto debuttare dall’inizio in campionato, è indisponibile e Inzaghi è costretto a estrarre il coniglio dal cilindro. Ieri si parlava della possibilità di vedere Bastos schierato in avanti, date le sue qualità tecniche e il vizietto per il gol. Il tecnico piacentino però, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha altre carte da potersi giocare.

MILINKOVIC E LUIS ALBERTO - Milinkovic o Luis Alberto sono le prime scelte per affiancare Correa nel reparto offensivo, anche se questo costerebbe una perdita in mezzo al campo. Molto dipenderà, infatti, dai recuperi di uno tra Leiva e Cataldi. Senza un regista di ruolo nelle ultime partite è stato Luis Alberto a dettare le geometrie della squadra, abbassando di qualche metro il suo raggio d’azione. Potrebbe essere ancora così contro il Milan se nessuno dei due riuscisse a recuperare. Ecco allora che sarebbe Milinkovic ad avanzare di posizione, in un ruolo per lui non del tutto nuovo. La sua fisicità garantirebbe un punto di riferimento importante a differenza del duo leggero formato da Correa e Luis Alberto.

ANDRÈ ANDERSON - Se Leiva e Cataldi non dovessero farcela, potremmo assistere all’esordio dal primo minuto di André Anderson. Il brasiliano, come ha dichiarato lo stesso Inzaghi, può muoversi sia alle spalle della punta che come mezzala. Potrebbe dunque essere affiancato a Correa o posizionato nel terzetto di centrocampo al posto del prescelto per duettare con l’argentino in avanti. Un'altra soluzione con lui in campo potrebbe portare ad un cambio di modulo: un 3-4-2-1 con Parolo e Milinkovic in regia e Luis Alberto e André Anderson alle spalle del “Tucu”. Le riserve verranno sciolte tra due giorni, dall’allenamento di domani, intanto, si avrà qualche indicazione in più.

