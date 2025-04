Lazio senza difesa: i numeri della retroguardia sono tremendi, ecco i dati

La difesa fa acqua, ormai è inutile girarci intorno. Contro il Torino è arrivata l’ennesima gara con gol subiti all’attivo, i cleen sheet in campionato sono appena sei, con i biancocelesti quattordicesimi in questa speciale classifica. Peggio hanno fatto solo Empoli, Venezia, Cagliari, Parma, Como e Monza. Quarantadue gol subiti in 30 partite giocare sono oggettivamente troppi, un’enormità considerando anche le statistiche delle dirette concorrenti. Il Bologna ne ha subite otto in meno, completando dieci cleen sheet; la Roma ha incassato trenta gol, portandosi a dodici gare con reti inviolate; la Juventus è a quota 28 reti subite, con 15 cleen sheet. Anche Fiorentina (30) e Milan (35) hanno incassato meno gol della Lazio. Stupisce in negativo anche il dato interno: all’Olimpico la Lazio ha mantenuto la porta inviolata solo due volte, contro Genoa e Bologna, poi ha sempre incassato almeno una rete dagli avversari.

SVARIONI - Errori di reparto, ma anche dei singoli. Nella classifica degli errori individuali decisivi spiccano ben quattro laziali nelle prime quindici posizioni: Provedel, Gila e Rovella con due, Nuno Tavares con uno. Ma forse è limitante pensare solo alle statistiche sui singoli, perché l’errore che porta al gol del Torino per esempio va condiviso tra Marusic che si fa sorprendere da Biraghi e Dele-Bashiru che non segue Gineitis e anche da Provedel che si fa sorprendere da un tiro sì ravvicinato, ma centrale, che gli passa sotto le gambe. Proprio il portiere sta diventando un tema in casa Lazio. Provedel ha la percentuale più bassa della Serie A, insieme a Suzuki, tra i portieri con almeno 20 presenze in questo campionato, nel rapporto tra partite giocate e reti subite: 29 gare disputate e solo cinque partite senza gol, con una percentuale del 17,2%. Di Gregorio, per intenderci, ha una percentuale del 48%, Svilar del 40%, De Gea del 37%. La Lazio ha subito 42 gol, con dei PSxG, quindi con expected goal post tiro, di 31,5 e una differenza negativa tra PSxG e gol subiti di -8,5%.

DIFESA DELL'AREA - Praticamente la Lazio incassa più gol di quelli che ci si aspetterebbe dalle occasioni create dagli avversari, peggio hanno fatto solo Como e Verona. Un altro dato sul quale riflettere: la Lazio ha subito solo sei gol da fuori area su 42 incassati, spesso quindi il pericolo arriva fin dentro i sedici metri, con conseguenze disastrose, quindi la difesa dell’area di rigore non è quasi mai all’altezza della situazione. Numeri che in campionato spiegano molte delle difficoltà biancocelesti, numeri che - se dovessero rimanere tali - non possono autorizzare sogni di gloria.