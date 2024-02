Lazio, Terraneo (intermediario) su Kent: "Nessun problema di arretrati. È saltato perché..."

Kent non sarà un giocatore della Lazio. L'esterno inglese resterà al Fenerbahce dopo un lungo inseguimento iniziato in mattinata e conclusosi con una fumata nera per certi versi impensabile nel pomeriggio, quando tutti gli accordi erano stati trovati. Per raccontare come siano andate realmente le cose e la vera motivazione dietro il mancato arrivo di Kent è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni l'intermiediario che ha curato l'opereazione, Mattia Luca Terraneo che ha rivelato come a fare la differenza sia stata la volontà del giocatore:

"Il ragazzo ha cambiato idea all’ultimo, la sua testa è complicata. La Lazio ha fatto il possibile, l'intesa tra i due club è stata trovata dopo cinque minuti, la colpa è solo del giocatore. Massima intesa da parte della Lazio, l’accordo si è trovato subito, il ragazzo per vari motivi ha deciso di non trasferirsi. Prima era una questione economica, poi ogni volta c'erano sempre altre ragioni, c’era sempre un motivo che cambiava in continuazione la sua decisione. Entrare nella sua testa è complicato. Non so dire il reale motivo per cui ha detto di no, se lo avessi saputo non avrei permesso che saltasse, la Lazio ha fatto anche di più di quelli che erano gli accordi iniziali, all’ultimo gli ha detto di no. Gli elogi vanno fatti alla Lazio e al suo operato".

