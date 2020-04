Serie A, termina il vertice Spadafora-calcio italiano: nessuna decisione sulle date

Il vertice in video-conferenza tra il ministro dello sport Spadafora e i massimi organismi calcistici italiani si è concluso proprio in questi minuti. Sul tavolo della discussione, il tema della ripartenza degli allenamenti e dei campionati. Alcune fonti sportive hanno riferito all'Ansa: "Il ministro ci ha detto che una decisione sulle date non arriverà oggi e che più tardi diramerà un comunicato sull'incontro".