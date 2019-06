Nazionale, Marusic pareggia. Milinkovic nemmeno in panchina

Sono due i giocatori della Lazio chiamati in causa dalla propria Nazionale, questa sera. Le qualificazioni europee entrano nel vivo, e oggi si sono affrontate Danimarca - Irlanda, Ucraina - Serbia e Montenegro - Kosovo. L'unico laziale sceso in campo da titolare è stato Adam Marusic. Il montenegrino ha disputato tutti i novanta minuti della sfida contro il Kosovo, terminata sull'1-1 (rete di Rashica nel primo tempo, pareggio firmato Mugosa nella ripresa). Solo panchina, invece, per Riza Durmisi. La sua Danimarca si era portata in vantaggio contro l'Irlanda al 76' (Hojbjerg), ma poi è stata raggiunta dalla rete all'85esimo di Duffy. Per quanto riguarda la Serbia, invece, Milinkovic Savic non siede nemmeno in panchina. Sul campo, la sconfitta contro l'Ucraina è pesantissima: una doppietta di Tsygankov, un'altra di Konopljanka, più il gol di Yeremchuk. Alla fine è 5-0. Nelle prossime ore saranno chiarite le ragioni dell'assenza del centrocampista della Lazio.