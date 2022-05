Andreazzoli: "26 maggio 2013? Se potessi tornare indietro..."

Il tecnico riavvolge il nastro sulla stagione vissuta con l'Empoli e torna sulla sua esperienza alla Roma e su quella finale...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Aurelio Andreazzoli ha parlato in un'intervista a Il Foglio. Il tecnico ha commentato la stagione e la salvezza dell'Empoli e ha ripercorso la sua carriera. L'allenatore non poteva non tornare sulla finale di Coppa Italia del 26 maggio del 2013 quando la sua Roma si inchinò alla Lazio. Andreazzoli ha detto: "In quei tre mesi facemmo quasi due punti a partita, ma la Coppa Italia cancellò tutto. I numeri diventano negativi se a Roma perdi la finale contro la Lazio. Se potessi tornare indietro con l'esperienza di oggi, qualcosa certamente cambierei. Soprattutto in quell'ultima settimana".