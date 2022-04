Atalanta, De Roon: "Corsa all'Europa? Ecco chi temo..."

Il centrocampista olandese ha commentato il momento della Dea e sulla corsa all'Europa spiega quale sono le avversarie che teme...

RASSEGNA STAMPA - «Ottenendo il piazzamento europeo, la stagione non potrebbe essere negativa: magari sarebbe meno positiva degli ultimi anni, ma avremmo raggiunto la qualificazione e saremmo stati eliminati ai quarti di Europa League. Nella storia, non sono mai stati obiettivi scontati per l'Atalanta». A parlare così è Marten De Roon. Il calciatore olandese ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de L'Eco Di Bergamo in cui spiega cosa non sta funzionando. Un girone di ritorno molto negativo non sta permettendo ai lombardi di esprimersi ai propri livelli. L'umore è negativo e si punta almeno all'Europa o Conference League. Il centrocampista non esclude nessuna dalla corsa e spiega che il ciclo della Dea non è finito. Sulle avversarie il giocatore ha le idee chiare: «Lazio, Fiorentina e Roma sono avversarie, ma quella principale è un'altra: siamo noi. Se continuiamo a non vincere, non dobbiamo neanche guardare le altre, perché andremmo sempre più giù. E ora c'è pure il Verona vicino».