Atalanta, Denis: "Con il Napoli è aperta. Gasp deve tenere lontano le altre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Chiusa la pausa Nazionali, è di nuovo tempo di pensare al campionato. Oltre a Juventus-Inter, la 31esima giornata di Serie A offre un altro big match, quello tra Napoli e Atalanta. German Denis, doppio ex della sfida, nel corso di un'intervista riportata dalla rassegna stampa a cura di Radiosei, ha sottolineato l'importanza del match per le due compagini in corsa per obiettivi differenti: "Una gara aperta, bella. Il Napoli insegue il sogno scudetto, ma all’Atalanta i punti servono per confermarsi in Europa. Forse è tardi per il quarto posto, ma bisogna tenere dietro la e le altre (Roma, Lazio e Fiorentina, ndr)".