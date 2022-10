Atalanta, Koopmeiners: "Basta un nostro gol per vincere. Milinkovic? Non serve aggiungere molto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In vista di Atalanta - Lazio, il centrocampista della Dea Koopmeiners ha parlato a La Gazzetta dello Sport dichiarando cosa si aspetta dalla sfida in programma domenica 23 ottobre alle 18.00: "Lazio avversario tosto, che come noi si sta rivelando molto tosto. L’ultima volta è finita 0-0, stavolta basta un nostro gol. Ciro è fortissimo ma la Lazio ha gli uomini per restare competitiva. Milinkovic? Non serve aggiungere molto rispetto ai suoi numeri in stagione".