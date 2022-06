Calciomercato Lazio, A Bola: "Ecco l'offerta del Besiktas per Cabral"

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Besiktas accelera per Jovane Cabral. L'attaccante capoverdiano, dopo i sei mesi di prestito alla Lazio, tornerà allo Sporting Lisbona. I biancocelesti non eserciteranno il diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Cabral poteva diventare un'opzione soprattutto a cifre più basse o ancora in prestito, ma i portoghesi hanno fretta di incassare vista anche la scadenza del contratto del calciatore nel 2023. Il Besiktas ha scavalcato il Marsiglia ed è la squadra che fa sul serio per l'attaccante. Il quotidiano A Bola parla di un primo incontro e di distanze ristrette tra domanda e offerta. I turchi hanno messo sul tavolo 4 milioni, mentre i lusitani ne chiedono 5. Possibile che un accordo venga trovato a metà strada con il calciatore che sembra destinato alla SuperLig.