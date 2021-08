Calciomercato Lazio, anche l'Aston Villa pensa a Correa: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Joaquin Correa è al lavoro con Maurizio Sarri a Marienfeld, ma l'argentino resta in bilico. L'attaccante ha chiesto la cessione qualche mese fa e nemmeno l'arrivo del nuovo tecnico sembra aver cambiato la situazione. Raffreddatasi la pista Psg, il futuro del sudamericano potrebbe essere in Premier League. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, ci sarebbero stati contatti con Everton e Leicester, ma attenzione anche all'Aston Villa che potrebbe inserirsi. Attenzione sempre all'Inter soprattutto se dovesse partire Lukaku, Il manager dell'argentino è pronto a sbarcare nella Capitale con offerte importanti e definitive che potrebbero definitivamente sbloccare il calciomercato del club biancoceleste. L'indice di liquidità, infatti, impedisce alle aquile di fare operazioni. Un'uscita importante darebbe una sterzata alle altre operazioni messe in stand by e permettere di depositare i contratti già chiusi.