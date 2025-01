Calciomercato Lazio, Castrovilli si allena ma non gioca: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato della Lazio è in fermento. Oltre alla questione Fazzini, che pare essersi complicata ulteriormente, c'è anche da tener conto della situazione Castrovilli. Secondo quanto ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'idea di una cessione del calciatore, spuntata a dicembre, non ha avuto seguito. L'ipotesi però non è del tutto lontana: se ne riparlerà nei prossimi giorni, con l'ex Fiorentina che continua ad allenarsi in gruppo e conta di restare almeno fino a giugno. Le indicazioni arrivate da Formello sono chiare: Baroni, per la gara contro il Como, dovrebbe preferire un attacco utilizzando Tchaouna come trequartista e Dele-Bashiru a sinistra. Niente da fare per Gaetano che nelle ultime cinque partite ha accumulato solo 15 minuti in campo.