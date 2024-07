Calciomercato Lazio | Correa può portare Gudmundsson all'Inter: l'intreccio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'Inter sta per salutare Valentin Carboni in direzione OM che pagherà 1 milioni di euro o poco più per il prestito oneroso, con diritto di riscatto a 40 milioni. Dopo l'uscita di Carboni, Ausilio e Marotta lavorano ad almeno altre due uscite in attacco per provare un nuovo assalto per Albert Gudmundsson del Genoa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Prima però, come detto servirà la partenza di Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

Il Tucu, recentemente accostato alla Lazio, era finito nel mirino di AEK Atene e River Plate, ma entrambe le società sembrano essersi fermate in questo senso. Per questo, spiega la Gazzetta dello Sport, non è da escludere un accordo sulla risoluzione del contratto a fine agosto se non dovesse essere venuta fuori una soluzione allettante. Diverso il discorso per Arnautovic: l'austriaco piace al Trabzonspor, ma ancora non ci sono discussioni serie in questo senso.