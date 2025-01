Calciomercato Lazio | Fiorentina su un obiettivo biancoceleste: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista. Cher Ndour del PSG non convince per formula e valutazione, la dirigenza si guarda intorno. Come riporta il Corriere dello Sport, i Viola potrebbero ripensare a Jacopo Fazzini dell'Empoli, che potrebbe partire in prestito con obbligo di riscatto per meno di 15 milioni. Si prospetta un possibile duello di mercato, Fazzini non è ancora uscito ufficialmente dai radar della Lazio, il mercato è imprevedibile. La dirigenza monitora comunque altri profili, come Nicolò Fagioli della Juventus e Morten Frendrup del Genoa, ma hanno entrambi valutazioni importanti.