Calciomercato Lazio, il retroscena: "Prima di Eriksen, Inter su Luis Alberto"

Luis Alberto sta vivendo una stagione stellare. Undici assist in campionato, tre gol più il centro nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus lo rendono il miglior centrocampista del campionato. La linea mediana disegnata da Inzaghi con lo spagnolo, Lucas Leiva e Milinkovic Savic fa invidia a tutti i club del nostro campionato. Numeri e prestazioni di spessore che presto porteranno un rinnovo con adeguamento contrattuale per l'ex Liverpool. La Lazio vuole fare presto e blindare il proprio gioiello. Le prestazioni dell'andaluso hanno attirato attenzioni in Premier League, ma non solo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, a settembre sarebbe stata l'Inter a fare un sondaggio per Luis Alberto. Conte già in estate aveva chiesto un rinforzo a centrocampo e, dopo aver desiderato Milinkovic, il tecnico avrebbe spostato il radar sull'iberico. La Lazio ha chiuso qualsiasi spiraglio perché considera il giocatore incedibile. I meneghini, così, hanno virato su Eriksen per l'estate decidendo poi di anticipare il colpo già a gennaio per provare a vincere lo Scudetto. Sirene a parte, il club biancoceleste e Inzaghi conoscono quanto sia importante Luis Alberto per questa squadra e sono pronti a ricompensarlo con ricco rinnovo. Le prossime settimane saranno decisive e potrebbe arrivare la fumata bianca.

