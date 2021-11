Calciomercato Lazio, il rinnovo di Strakosha è un rebus: il piano di Lotito

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Giovedì sarà la serata di Strakosha, toccherà a lui difendere la porta dal Lokomotiv Mosca. Il portiere della Lazio però è in scadenza di contratto nel 2022. In Serie A è stato sorpassato da Reina ritrovandosi in panchina per essere impiegato dal primo minuto solo in Europa League. C'è rammarico per il classe '97. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei per Strakosha la Premier sarebbe un sogno. Sul tavolo però, non ci sarebbero ancora offerte concrete. Nei giorni scorsi si è parlato di un mero interesse da parte del Newcastle con la Lazio che vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero a giugno. Strakosha oltre che in Europa vorrebbe agguantare un posto da titolare anche in campionato, proprio in virtù di questo, se dovesse restare in panchina l'albanese non firmerà il rinnovo.

OBIETTIVO - La Lazio ci sta riprovando, non vorrebbe perderlo. Si può rinnovare con un biennale aggiungendo una clausola. In questo senso la società biancoceleste potrebbe recuperare Strakosha lasciando poi all’albanese il libero arbitrio. Il portiere della Lazio riflette, può essere appetibile a costo zero ma per lui non ci sono proposte economiche e che possano garantire una crescita tecnica sicura. Tutto questo ovviamente dipenderà dalle scelte future di Maurizio Sarri. Prendere o lasciare, Strakosha ci pensa, è combattuto, solo andando avanti si avrà il quadro della situazione con la Lazio che dovrà garantirgli più fiducia per non rischiare di perderlo.