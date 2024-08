Calciomercato Lazio | La Nazione: "Fazzini? Ecco come stanno le cose"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nei giorni scorsi il nome di Jacopo Fazzini era tornato prepotentemente in orbita Lazio. Torna sull'argomento l'edizione odierna de La Nazione che spiega come il calciatore sia centrale nell'Empoli, ma non esclude l'interesse dei biancocelesti. Insomma difficile immaginare un affare nelle ultime ore del mercato anche perché l'Empoli è dificile pensare che i toscani vogliano privarsene ora. Eventualmente si potrà tornare a parlarne più avanti nelle prossime sessioni di calciomercato.