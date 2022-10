Calciomercato Lazio, Luis Alberto piace al Siviglia e a un'italiana: pronta l'offerta?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato è sempre uno dei temi più caldi anche nei mesi in cui non è possibile fare trattative. In casa Lazio si continua a parlare delle mosse in entrata, specialmente di un terzino sinistro di ruolo e di un vice Immobile. Occhio però anche alle uscite. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, Luis Alberto è sempre al centro delle voci di mercato. Il Mago spagnolo, che in estate è stato molto vicino al ritorno al Siviglia che invece ha preferito puntare sullo svincolato Isco, piace sempre agli andalusi e anche al Milan che si era già interessata a lui quando doveva sostituire il partente Calhanoglu. I rossoneri, così come il Siviglia, potrebbero tornare alla carica per Luis. Molto difficile possa partire già a gennaio. Più probabile che, con un'offerta giusta, possa andar via in estate.