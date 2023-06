Calciomercato Lazio, Milinkovic tiene tutti in sospeso. E Sarri valuta le alternative

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Fa sospirare il futuro di Milinkovic. Se il serbo dovesse partire, sarà veramente difficile trovare uno con le sue doti. Stazza e genialità sono merce rara o fuori portata e se dovesse lasciare la Lazio, Sarri sarà costretto a virare su caratteristiche diverse. Punterebbe sulla corsa e sul dinamismo, associate a altre qualità. Diversi i nomi che sono stati fatti, ma poi bisogna fare i conti con le tasche. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Loftus Cheek è imprendibile così come Frattesi, desiderio del tecnico. Il suo cartellino ha costo elevato e la concorrenza è veramente durissima. L’alternativa è puntare su un giovane di prospettiva o andare all’estero su profili meno conosciuti. Qualche volta è stata la mossa giusta, in altre occasioni no. È un rischio. Per questo, è spuntata la candidatura di Fazzini dell’Empoli e di Fabbian. Quest’ultimo è in prestito alla Reggina dall’Inter e potrebbe rientrare nei discorsi relativi al riscatto di Acerbi. Bisognerà attendere però prima di fare acquisti precipitosi, è il piano proposto da Sarri. Se le cose dovessero andare come si immagina a quel punto penserebbe a un reparto ridisegnato così: con Luis Alberto punto fermo, un altro mediano da alternare a Cataldi e Vecino, un numero 8 al posto del Sergente

ATTACCO - Non solo il centrocampo, altro nodo da sciogliere riguarda l’attacco. La necessità di un vice Immobile è ormai nota, ma serve un’alternativa anche a Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. La richiesta è un esterno mancino e in merito sono in cima alla lista Berardi, Orsolini e Bryan Gil.