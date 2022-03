Calciomercato Lazio, per la difesa spunta Wout Faes: i dettagli

Il jolly difensivo del Reims si sta mettendo in luce in Francia con una grande stagione. Il belga, classe 1998, potrebbe...

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La difesa della Lazio è il reparto che si rinnoverà di più in estate. La retroguardia avrà tante novità e i nomi accostati ai biancocelesti aumentano con il passare dei giorni. Oltre a Romagnoli e Casale, sono anche altri i calciatori che potrebbero fare al caso dei capitolini. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, nella lista bisognerebbe fare attenzione a Wout Faes, difensore del Reims, nazionalità belga, classe '98. Da due stagioni gioca in Francia e in quella attuale si sta mettendo in grande evidenza. E' alto 187 centimetri, bravo tecnicamente e gioca sia a destra che a sinistra al centro della difesa. La sua duttilità potrebbe essere una caratteristica molto utile alla Lazio e il suo nome va tenuto in forte considerazione.