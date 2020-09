Calciomercato Lazio, pres. Viterbese: "Per Falbo siamo vicini, Tare ha dato l'ok"

La Lazio lavora sul mercato in uscita per poter sfoltire la rosa. Uno dei calciatori in partenza che in biancoceleste sarebbe chiuso dalla grande concorrenza, è sicuramente Luca Falbo. Su di lui hanno messo gli occhi diverse società in Serie B, l'ipotesi più accreditata al momento però è quella della Viterbese, così come spiega il presidente Marco Arturo Romano: "Il ragazzo ci interessa, ha giocato in Europa League ed è un giocatore di grande prospettiva. C'è il benestare di Tare, rimango ottimista. Falbo non ha ancora firmato ma siamo vicini", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.

