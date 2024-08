Calciomercato Lazio, si muove qualcosa sul fronte esuberi: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Per quanto riguarda il mercato in uscita, la Lazio sta lavorando sulla collocazione dei suoi esuberi. Ieri, la nostra redazione vi aveva riportato nel dettaglio la situazione riguardante Cancellieri: Monza, Parma e Como sarebbero su di lui. Ieri inoltre ci sarebbe stato un incontro tra il club biancoceleste e l'Empoli, che vorrebbero ancora l'attaccante. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: si lavora sulla formula, in quanto la Lazio vorrebbe un prestito oneroso da un milione, poi altri 9 circa per l'eventuale (o meglio ancora obbligatoria) acquisizione dell'intero cartellino.

L'Empoli inoltre avrebbe anche messo gli occhi su Basic e Akpa-Akpro. Il primo è corteggiato anche in Spagna e Francia, ma vorrebbe restare in Serie A. L'ivoriano invece ha in passato rifiutato Salernitana e Verona e vorrebbe tornare a Monza. Su Fares invece ci sarebbero i riflettori dei greci del Panserraikos.