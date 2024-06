Calciomercato Lazio, si sonda un giovanissimo: lo vuole anche il Chelsea

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, come accade inevitabilmente nel periodo del mercato, sta valutando diversi profili da inserire in squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe spuntato un nuovo giocatore da tenere d'occhio. Il nome in questione è quello di Hafiz Ibrahim, attaccante nigeriano classe 2005. Il giovane gioca in Nigeria nell'Ojodu City, ha disputato un ottimo torneo di Viareggio segnando 10 reti in 6 gare disputate. Sul giocatore ci sarebbe il Chelsea, ma la Lazio avrebbe fatto una proposta. Il club biancoceleste potrebbe inserirlo in Primavera, grazie alla nuova regola che permette ai ragazzi nati nel 2005 di non essere considerati fuoriquota.

