Calciomercato Lazio, Tare a Londra per Emerson? E intanto a Formello...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Igli Tare sarebbe volato sotto l’ombra del Big Ben per incontrare i vertici del Chelsea. Stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, l’albanese è partito mercoledì da Fiumicino alla volta dell’Inghilterra, obiettivo Emerson, in prestito nell’ultima stagione al Lione a ancora sotto contratto coi Blues in scadenza nel 2024. Il 27enne oriundo brasiliano sembrerebbe propenso a tornare in Italia, mentre a Formello si attendono offerte per Milinkovic Savic che possano avvicinarsi alla cifra richiesta da Lotito, tra 70 e 100 milioni.

LOFTUS-CHEEK - Emerson non sarebbe l’unico elemento del Chelsea che fa gola a mister Sarri. Nelle ultime ore sarebbe infatti è spuntato anche il nome di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista 26enne con una valutazione alta, lanciato dallo stesso allenatore nella stagione 2018/2019.